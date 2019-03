Rutte: vlaggen op overheidsgebouwen morgen half stok

Morgen hangen de vlaggen op alle overheidsgebouwen half stok. Premier Rutte heeft een vlaginstructie afgegeven in verband met het schietincident in Utrecht. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. "Heel Nederland leeft intens mee."

Op een persconferentie zei de premier dat er nog veel vragen en geruchten zijn, vooral over het motief van de dader. Politie en justitie houden nog steeds rekening met een terroristisch motief, maar er kan ook een andere aanleiding zijn. Rutte zei ook dat drie van de vijf gewonden nog steeds in kritieke toestand zijn.

'Niet kleiner maken dan het is'

Hij blijft de gebeurtenissen zien als een aanslag, ook al zijn er aanwijzingen dat het motief in de persoonlijke sfeer ligt. "Er zijn drie mensen overleden, er vechten drie mensen voor hun leven. We moeten het niet kleiner maken dan het is."

Rutte wilde niet antwoorden op de vraag of de verkiezingscampagne weer hervat kan worden. "Ik sta hier nu even niet als VVD'er." Wel zei hij dat de Statenverkiezingen, aanstaande woensdag, gewoon doorgaan.

Minister Grapperhaus bevestigde dat de inmiddels aangehouden verdachte bekend was bij justitie, maar ging daar verder niet op in.