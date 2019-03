Podcast De Dag: staken we tegenwoordig meer?

OV-medewerkers, havenarbeiders, bouwvakkers, agenten, beveiligers: in het hele land werd vandaag gestaakt. Zaterdag gingen tienduizenden leraren hen voor. Staken we tegenwoordig meer of lijkt dat allemaal maar zo? Volgens Agnes Akkerman, hoogleraar Arbeidsrelaties, zitten we nu in een piek. "Bij grote veranderingen in de economie komen er vaker stakingsgolven voor. Daarin zitten we nu."

Ook spreken we in De Dag met stakingsleider Wim Eilert, van treinvakbond VVMC, een van de roergangers achter het OV-protest van vandaag. Hij vertelt hoe je een staking organiseert, daarover met je werkgever samenwerkt en wanneer een staking geslaagd is.