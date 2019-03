Utrecht urenlang op slot: 'Ze zeggen dat er iemand rondloopt die gevaarlijk is'

Veel scholen in de hele provincie hielden kinderen uit veiligheid binnen, inmiddels staan scholen toe dat kinderen worden opgehaald door ouders.

Het verschilt nog wel per school: sommige ouders krijgen juist het bericht dat ze hun kinderen pas vanaf 18.00 uur mogen ophalen. Een moeder begrijpt het wel: "We hebben een appgroep en zijn ook vanochtend vroeg al per mail op de hoogte gehouden van de situatie."

Ze vertelt dat de kinderen in de school uitgelegd krijgen waarom ze niet naar buiten mogen. "Ze zeggen tegen de kinderen dat er buiten iemand rondloopt die gevaarlijk is. Volgens de school is hier advies over gevraagd aan een psycholoog, zodat iedere groep het op de juiste manier krijgt uitgelegd."

Stil in centrum van Utrecht

Eerder sloot ook de Universiteit Utrecht alle gebouwen. Niemand mocht de panden nog in of uit. Uit voorzorg zijn ook alle moskeeën in Utrecht geëvacueerd. In de binnenstad waren vanmiddag weinig mensen op de been. De meeste winkels waren er gesloten.