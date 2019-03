Utrecht op slot na aanslag, scholen houden kinderen binnen

In Utrecht geven mensen gehoor aan de oproep om binnen te blijven in verband met de aanslag. Onze verslaggevers merken dat het aanmerkelijker rustiger is op straat.

Veel scholen in de hele provincie hielden kinderen uit veiligheid binnen, maar inmiddels mogen ze op sommige plaatsen worden opgehaald door ouders. Op andere scholen krijgen ouders bericht dat ze hun kinderen pas vanaf 18.00 uur kunnen ophalen.

Ook de Universiteit Utrecht heeft alle gebouwen gesloten. Niemand mag de panden nog in of uit. Uit voorzorg zijn inmiddels ook alle moskeeën in Utrecht geëvacueerd. Trams in Utrecht rijden vooralsnog niet.

In de binnenstad zijn weinig mensen op de been. De meeste winkels zijn er voorlopig gesloten, zoals is te zien op de onderstaande foto's: