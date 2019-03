Ooggetuige 24 Oktoberplein: 'Ik hoorde pang pang pang'

Volg hier ons liveblog met de laatste ontwikkelingen

Meerdere ooggetuigen doen hun verhaal over de schoten die zijn gelost op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Jimmy de Koster is een van hen. Hij woont in de buurt en zag het schietincident gebeuren, zegt hij tegen RTV Utrecht. Een vrouw zou op de grond hebben gelegen en geroepen hebben: "Ik heb niets gedaan."

"Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is", zegt Jimmy. "Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar."

Twee van de schietende mannen liepen volgens De Koster vervolgens in de richting van het oude ziekenhuis. Een andere richting het winkelcentrum in Kanaleneiland.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg zegt dat er een opsporingsactie loopt naar één verdachte. Of er meerdere daders zijn is volgens hem nu nog onduidelijk.