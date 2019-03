Klopjacht op Westelijke Jordaanoever naar verdachte van aanslag

Israëlische troepen maken op de Westelijke Jordaanoever jacht op de dader van een aanslag gisteren bij de Israëlische nederzetting Ariël.

De dader stak daar een Israëlische militair neer en pakte zijn wapen af. Daarmee opende hij het vuur op passerende auto's. Daarna kaapte hij een auto en ging ervandoor.

De neergestoken militair was vrijwel meteen dood. Een andere militair raakte zwaargewond, net als een burger die later in het ziekenhuis overleed. De laatste is een 47-jarige Israëliër, een rabbijn en vader van twaalf kinderen.