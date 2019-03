Huiszoekingen in Australië na aanslag Christchurch

De politie in Australië heeft twee huizen in de deelstaat New South Wales doorzocht vanwege de terroristische aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Een anti-terreureenheid ging eerst naar een huis in het dorp Sandy Beach en doorzocht daarna een woning in de plaats Lawrence, beide in het oosten van het land.

Volgens Australische media woont in een van de doorzochte huizen de zus van de terrorist die vrijdag 50 mensen in en bij twee moskeeën in Christchurch doodschoot, de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant. De politie wil die berichten niet bevestigen.

"Het doel is om spullen in beslag te nemen die de Nieuw-Zeelandse politie mogelijk kunnen helpen bij het onderzoek", staat in een verklaring. De politie zegt "te kunnen verzekeren" dat de huiszoekingen niet zijn gedaan vanwege een mogelijke dreiging.

Eigen verdediging

Volgens The New Zealand Herald, de grootste krant van het land, gaat Tarrant zichzelf verdedigen in de rechtbank. Zijn voormalige advocaat, Richard Peters, zegt dat de Australiër daar zelf voor heeft gekozen. Dat wekt volgens de krant de verdenking op dat hij de zaak, die ongetwijfeld op veel media-aandacht kan rekenen, gaat gebruiken om zijn ideeën te promoten.

Volgens Peters kwam zijn voormalige cliënt helder over en was hij mentaal stabiel, "op zijn nogal extreme ideeën na". Hij zegt dat hij er geen problemen mee had om Tarrant te verdedigen. "Het is niet iets wat elke dag gebeurt. In deze zaak is het heel moeilijk om onpartijdig te blijven, maar je moet dat opzij schuiven en er gewoon aan beginnen."

Tarrant is momenteel aangeklaagd vanwege moord, maar hoogstwaarschijnlijk komen er meer aanklachten bij. De zitting gaat op 5 april verder. Hij zit momenteel in een speciaal gedeelte van de gevangenis en wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden. Ook mag hij geen contact hebben met medegevangenen.