Slachtoffers ongeluk in Drenthe waren Syrische vluchtelingen

Onder de jonge slachtoffers van het auto-ongeluk van gisteravond laat in Drenthe waren twee mannen en een jongen uit een Syrische familie uit Westerbork, meldt het Dagblad van het Noorden. Van de vier inzittenden kwamen een man van 25 uit Smilde en een 20-jarige man van Syrische afkomst uit Westerbork om het leven.

De twee andere inzittenden, een man van 20 en een jongen van 16, raakten zwaargewond. Volgens bronnen van de regionale krant gaat het om drie Syrische broers uit Westerbork en een neef uit Smilde. De 20-jarige uit Westerbork zou achter het stuur hebben gezeten, maar de politie wil daarover nog geen mededelingen doen.

Een hechte band

Het ongeluk gebeurde kort voor middernacht op de Laaghalerveen in Hooghalen. De bestuurder van de auto raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom.

De verslagenheid in Westerbork is groot. Een groep jongeren legde vanmiddag bloemen op de plek waar het ongeluk gebeurde. Ze zeiden tegen de krant dat de Syrische familie al jaren in het dorp woont en dat de jongeren een hechte band hadden met hun leeftijdsgenoten.