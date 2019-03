Dodental orkaan Idai in Mozambique, Zimbabwe en Malawi loopt op

Als gevolg van orkaan Idai zijn in zuidelijk Afrika zeker 150 doden gevallen. Honderden anderen worden nog vermist. Duizenden mensen zijn vermoedelijk dakloos geworden, zegt een woordvoerder van Unicef in Mozambique.

De tropische wervelstorm die in de nacht van donderdag op vrijdag aan land kwam in de havenstad Beira in Mozambique was volgens correspondent Koert Lindijer één van de zwaarste van de afgelopen tien jaar. Idai veroorzaakte stormvloeden en zware regenval. Zeker een half miljoen mensen in Mozambique hebben al dagenlang geen stroom.

Hulpverleners hebben nog altijd weinig zicht op de totale omvang van de schade, maar gaan er vanuit dat duizenden mensen dakloos zijn geworden. Het Rode Kruis en Unicef vrezen een humanitaire ramp in centraal Mozambique.