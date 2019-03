'Zwarte dozen uit neergestorte Boeings vertonen gelijkenissen'

De vliegramp met de Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines vertoont "duidelijke overeenkomsten" met de crash van eenzelfde type Boeing vorig jaar in Indonesië, zegt de Ethiopische minister van Verkeer. Waar die overeenkomsten uit bestaan, kon ze niet zeggen.

De informatie uit de zwarte dozen met vluchtdata en opgenomen gesprekken uit de cockpit is in Frankrijk veiliggesteld. Amerikaanse en Ethiopische onderzoekers analyseren die gegevens en komen binnen dertig dagen met een voorlopig onderzoeksrapport, aldus de minister.

Bij de crash vorige week in Ethiopië kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Bij het ongeluk met een toestel van Lion Air in oktober 2018 stierven 189 mensen. Dat toestel stortte neer in de Javazee tijdens een binnenlandse vlucht.

Sinds de ramp met de 737 MAX van Lion Air werkt Boeing aan een update van het systeem. Er was een probleem met een sensor die foute informatie naar het automatische veiligheidssysteem stuurde. Daardoor werd de neus van het toestel tijdens het opstijgen steeds naar beneden gestuurd.

Binnen een week tot tien dagen komt vliegtuigfabrikant Boeing met een software-update voor de 737 MAX, aldus bronnen bij de vliegtuigbouwer gisteren tegen persbureau Reuters. De Boeing MAX staat in veel landen aan de grond omdat er wordt getwijfeld aan de veiligheid van het vliegtuig.

Gisteren werd bekend dat het Ethiopische toestel na het van de grond komen op de luchthaven van Addis Abeba een ongebruikelijk hoge snelheid had.