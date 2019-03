Syrische Koerden: inname van IS-bolwerk Baghouz kost tijd

Elke dag proberen groepen burgers het gebied te verlaten. Zij worden streng gecontroleerd omdat onder hen strijders van IS zijn die proberen weg te komen of zelfmoordaanslagen willen plegen.

Volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten hebben in enkele maanden tijd ongeveer 60.000 mensen het gebied verlaten. Zij verblijven nu in geïmproviseerde tentenkampen, waar het slecht gesteld is met bijvoorbeeld de hygiëne.

Het grootste opvangkamp is dat in al-Hol, in het noordoosten van Syrië. Het Rode Kruis maakt zich zorgen omdat er te weinig basisvoorzieningen zijn voor de tienduizenden vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen.