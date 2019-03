Superduif Armando maakt Vlaamse duivenmelker miljonair

Het begon ooit als een hobby voor de Belgische duivenmelker Joël Verschoot en nu is hij in een klap miljonair. De veiling van zijn 5-jarige prijsduif Armando leverde afgelopen weekend bijna 1,3 miljoen euro op. Een wereldrecord.

"Totaal onverwacht, maar het voelt lekker", zegt Verschoot nog een beetje beduusd. Na een eerste bod hield de duivenmelker rekening met een opbrengst van een half miljoen euro. Maar door een online biedingsoorlog tussen twee Chinese kopers liep de prijs op tot een recordbedrag.

'Speciale dag'

Volgens Joël was zijn Armando "een superduif". Ze won verschillende wedstrijden en werd zelfs benoemd tot de beste van België. "Ze heeft alles gewonnen", zegt hij trots. "De verste afstand die ze heeft gevlogen is 645 kilometer, vanuit Angoulême in het zuidwesten van Frankrijk."

Een terecht bedrag dus, al had hij dit toch niet helemaal verwacht. "Het is een hele speciale dag. We stonden vanmorgen op en vroegen ons af of er nog veel geld bij ging komen. We hoopten op nog een beetje, om het record te kunnen verbreken. Maar het is meer dan verdubbeld en dat is ongelooflijk."

Uitlaten

Het vorige record stond op naam van een andere Vlaamse duif, 'Golden Prince', die voor een bedrag van 360.000 euro onder de hamer ging. Dat dat record verbroken zou worden was al wel duidelijk toen op het eind van de ochtend de teller al op ruim 500.000 euro stond.

Joël is al zijn hele leven duivenmelker. Inmiddels heeft ook zijn zoon Dieter het vak in de vingers. Twee keer per dag, vroeg in de ochtend en laat in de middag, trainen ze hun til. Dan laten ze de duiven uit. Joël: "Ze vliegen dan rond het huis en na een uur komen ze weer terug."

'We blijven gewoon'

Maar het mooiste aan de sport zijn toch de wedstrijden, zegt hij. Dan brengt hij zijn duiven naar een verzamelplek, vanwaar ze naar een plek in Frankrijk worden gebracht. "Ze zien terugkomen van een vlucht, dat is het mooiste." Het gebeurt namelijk weleens dat duiven niet terugkomen, omdat ze bijvoorbeeld verdwalen.

Ondanks het geld op de bank, gaan de twee door met het trainen van duiven. "We blijven met beide benen op de grond staan. Over drie weken start het nieuwe seizoen en we beginnen net zoals alle andere jaren. We blijven gewone mensen."