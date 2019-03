Het heeft geen zin om trein te pakken vóór staking, NS schrapt vroege treinen

De NS heeft besloten de hele dienstregeling morgen te verschuiven tot na de korte staking in de vroege ochtend. Van 06.00 tot 07.06 uur rijden er vanwege een pensioenstaking geen treinen. Normaal komt er vanaf ongeveer 05.00 uur al wat treinverkeer op gang, maar dat is er morgen dus niet bij.

De omvang van de staking is zo groot, dat het voor het opstarten van de dienstregeling beter is te wachten tot de actie is afgelopen, zegt woordvoerder Erik Kroeze van NS. "We kunnen het dan gecontroleerd en beheersbaar doen en het is ook duidelijker voor de reiziger. We verwachten over de hele dag nog wel hinder, maar het is van wezenlijk belang dat we de treinen goed opstarten."

Reizigers die morgen na 07.06 uur de trein willen nemen, krijgen van de spoorwegen het advies voor vertrek de NS-app of de reisplanner te raadplegen.