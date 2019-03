Man opgepakt voor overvallen in Eindhoven en Oss

De politie heeft een 51-jarige man opgepakt voor een reeks overvallen. De verdachte werd zaterdagavond opgepakt na een gewapende overval op een casino in Oss.

De man wordt niet alleen verdacht van die overval, maar is ook in beeld als dader van een flink aantal overvallen in Eindhoven. Sinds de jaarwisseling zijn daar al 17 overvallen geweest. De man wordt verdacht van het plegen van een flink deel daarvan.

De politie zette een speciaal team in om de serie overvallen op supermarkten, tankstations en winkels in Eindhoven te onderzoeken. Na de beroving van het casino in Oss kwam dat onderzoek in een stroomversnelling, schrijft Omroep Brabant.