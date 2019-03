Consortium wil particuliere beleggers betrekken bij windmolenparken op zee

Voor het eerst kunnen particuliere beleggers zich inschrijven voor twee enorme windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Een consortium van bedrijven dat de opdracht wil binnenhalen, wil 10 procent van het geld via particulieren aantrekken als het consortium de opdracht krijgt. Tot nu toe gaan zulke grote projecten altijd volledig naar grote binnen- of buitenlandse energiebedrijven.

Het idee van burgerparticipatie bij windparken op zee is niet nieuw. Nederlandse beleggers kunnen bijvoorbeeld al investeren in windmolens in het Belgische deel van de Noordzee. De bijzonderheid zit hem vooral in de gedachte achter het laten meedoen van burgers, denkt een van de partijen, duurzaam beleggingsfonds Meewind.

"De energietransitie moet door iedereen worden betaald, door burgers en bedrijven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat die burger mag delen in opbrengsten van investeringen in duurzame energie", zegt Willem Smelik van Meewind.