Dodelijke aanval op legerbasis in instabiel Mali

Bij een aanval op een legerbasis in Mali zijn zeker zestien Malinese militairen gedood. Gewapende strijders vielen de basis afgelopen nacht aan en hielden het complex korte tijd bezet. Ook werden vijf militaire voertuigen vernield en wapens buitgemaakt.

De aanval vond plaats in de centraal gelegen regio Mopti, die al jaren in de greep is van etnisch geweld en waar jihadisten actief zijn. Ook de aanval van afgelopen nacht wordt toegeschreven aan een jihadistische groepering die opereert in de Maghreb en in West-Afrika.

VN-vredesmissie

In 2012 trokken radicale moslims en de nomadische Toearegs het noorden en midden van Mali binnen. Een door Frankrijk geleide internationale militaire operatie maakte een eind aan de opmars. Ondanks de aanwezigheid van een VN-vredesmacht blijft het onrustig in het Afrikaanse land. Meer dan 13.000 blauwhelmen zijn in Mali gestationeerd.

Ook Nederland levert een bijdrage aan de VN-missie in Mali. Na mei wordt de Nederlandse aanwezigheid afgebouwd.