Facebook: stream aanslag 1,5 miljoen keer verwijderd

Facebook heeft in het eerste etmaal na het bloedbad in Christchurch wereldwijd zo'n 1,5 miljoen video's van de aanslag verwijderd. Veruit de meeste filmpjes werden automatisch geweerd bij het uploaden. Zo'n 300.000 video's zijn na publicatie offline gehaald, maakt het bedrijf bekend.

Facebook kreeg na de aanslag kritiek omdat live-beelden van het drama uren later nog op het platform te vinden waren. Journalisten van de Britse krant The Guardian vonden zes uur na de aanslag nog een versie op Facebook en ook waren kopie├źn zeker drie uur na publicatie nog te vinden op YouTube.

Politie meldde het

Techbedrijven worstelen hoe ze moeten omgaan met beelden van terreur en de snelle verspreiding ervan. "We werken dag en nacht om gewelddadige inhoud van Facebook te verwijderen, door een combinatie van technologie en mankracht", zegt een woordvoerder van Facebook Nieuw-Zeeland.

Facebook meldt verder dat de politie zich, kort nadat de dader de livestream had gestart, bij Facebook meldde en het bedrijf daarover actief heeft gewaarschuwd. "Daarop hebben we snel de video, zijn account en zijn Instagram-account verwijderd", meldt het bedrijf. "Ook verwijderen we lofuitingen voor de aanslag of de schutter, zo snel als we ervan op de hoogte zijn."

Andere plekken

Ook Twitter en Google (van YouTube) hebben gezegd dat er voor gewelddadige video's zoals die van de aanslag in Christchurch geen plek is. Een woordvoerder van Google: "Choquerende of gewelddadige inhoud hoort niet thuis op onze platforms en wordt verwijderd zodra we ze ontdekken. Zoals na elk drama werken we samen met de autoriteiten."

Maar op andere plekken op internet, anonieme fora en het darkweb is zulke moderatie er niet. Bijvoorbeeld op het forum 8chan, waar de dader naar alle waarschijnlijkheid zijn link voor het eerst deelde, is nauwelijks controle. "Het is vrijwel onmogelijk om er grip op te krijgen. Daarom vind ik dat ze een potentieel groot probleem zijn", zei universitair docent Ico Maly gisteren.