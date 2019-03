Kerken op Urk houden deuren dicht tijdens zondagsdienst

De meeste kerken op Urk hielden vandaag de deuren gesloten nadat de zondagsdienst was begonnen. Burgemeester Pieter van Maaren adviseerde de kerken extra alert te zijn na de rellen van deze week in de gemeente.

Bij een enkele kerk werd ook buiten gepatrouilleerd, schrijft Omroep Flevoland. "Er zijn geen bijzonderheden gemeld en alles is rustig verlopen", zegt een woordvoerder van de politie. Hoeveel kerken de deuren dicht hebben gehouden, is niet bijgehouden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het advies gegeven naar aanleiding van de gespannen sfeer op en rond Urk. "De brief is verstuurd voor de aanslag in Christchurch. Daar is geen verband tussen."

Toegangswegen

Maandagavond liep een ruzie op Urk uit de hand. Tientallen jongeren hadden zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. De politie greep in met wapenstokken en honden, meerdere jongeren werden aangehouden.

Sindsdien houden agenten de toegangswegen naar Urk in de gaten. Tientallen auto's zijn door de politie weggestuurd omdat de bestuurders geen goede reden konden geven waarom ze naar het vissersdorp wilden gaan.