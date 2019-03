Slagveld Champs Élysées, een dag na de rellen

De Champs-Élysées ziet er deze zondag uit als een slagveld. Volgens de eerste schattingen van de winkeliersvereniging werden zaterdag ongeveer honderd winkels beschadigd of vernield. Zo'n twintig winkels werden kort en klein geslagen en volledig geplunderd.

Ook in de omringende straten is de schade aanzienlijk. Bij een brand in een bankgebouw raakten gisteren elf mensen lichtgewond. De brandweer kon ternauwernood een vrouw en haar baby bevrijden die vastzaten op de tweede verdieping boven de bank.

"We waren in paniek. De rook kwam ons appartement binnen en we zagen dat we er niet meer uit konden", vertelt Jamal, die op de derde verdieping woont. Hij werd met zijn familieleden geëvacueerd door de brandweer. "We hadden wel dood kunnen zijn. En sommige relschoppers stonden op straat te lachen en namen foto's."

Ruim 200 arrestaties

De Fransen hebben geschokt gereageerd op het extreme geweld tijdens de achttiende demonstratie van de gele hesjes in Parijs. President Macron brak zijn skivakantie in de Pyreneeën af en keerde terug naar Parijs. Hij beloofde harde maatregelen te nemen tegen de relschoppers. Volgens de politie zijn in totaal meer dan 200 mensen opgepakt bij de betoging, onder wie vijftien minderjarigen.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft spoedoverleg aangevraagd met de regering. "We kunnen niet toestaan dat dit aanstaande zaterdag wéér gebeurt", zei wethouder Emmanuel Grégoire.

Inmiddels wordt op radio en televisie gedebatteerd over de vraag of nieuwe demonstraties verboden moeten worden. Die discussie werd eerder ook al gevoerd toen betogingen van gele hesjes uit de hand liepen. Tot nu toe houdt de regering vast aan de vrijheid van demonstratie. Een verbod wordt gezien als een aantasting van de grondrechten van de Fransen.

Black Bloc

In Frankrijk wordt al vier maanden gedemonstreerd door de gele hesjes. Sinds de ongeregeldheden van begin december ging het er niet meer zo gewelddadig aan toe als gisteren.

De vernielingen en plunderingen van gisteren waren voor een groot deel het werk van het zogeheten Black Bloc, linkse extremisten en antikapitalisten die geheel in het zwart gekleed gaan. Maar in sommige gevallen sloten ook 'gewone' demonstranten met gele hesjes zich aan bij de plunderingen. "Wat moet je anders doen om te zorgen dat de regering naar je luistert?", zei een van de betogers op de Franse televisie.