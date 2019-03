Duitse banken bespreken grote fusie op aandrang regering

In Duitsland wordt gewerkt aan een grote bankenfusie. Deutsche Bank en Commerzbank, de twee grootste banken, voeren fusiegesprekken. Er wordt al maanden gespeculeerd over een fusie, maar nu hebben de banken bevestigd dat ze om de tafel zitten.

De minister van Financiën Scholz en zijn staatssecretaris Kukies, beiden van de SPD, hameren er al lange tijd op dat Duitsland sterke banken nodig heeft. Ze zeggen dat de economie niet zonder een grote, stabiele bank kan. De regering juicht kansrijke initiatieven toe, hebben ze gezegd. Als de fusie inderdaad tot stand komt, ontstaat de op een na grootste bank van Europa, na het Britse HSBC.

Overheidsbemoeienis

Kukies, oud-topman van investeringsbank Goldman Sachs, heeft het afgelopen jaar enkele tientallen keren gesproken met vertegenwoordigers van Deutsche Bank. En de overheid heeft sinds de financiële crisis 15 procent van de aandelen van Commerzbank in handen.

De overheidsbemoeienis is omstreden. Volgens Duitse media heeft het ministerie bij de top van beide banken sterk aangedrongen op het onderzoeken van fusiemogelijkheden, nog voor de Europese verkiezingen van eind mei. De Duitse economie kan zich zonder sterke banken niet handhaven op het wereldtoneel.

Malaise

Zowel de grote Deutsche Bank als de wat kleinere Commerzbank staat er niet goed voor. Deutsche Bank zit al jaren in de problemen en het lukt de bank niet om er op eigen kracht bovenop te komen. De afgelopen jaren is veel energie gaan zitten in het oplossen van interne problemen, zowel in het bestuur als met de computersystemen.

Vorig jaar juni faalde de bank in een stresstest van de Amerikaanse centrale bank, de Fed.

Deutsche Bank behaalde in 2018 een winst van 341 miljoen euro, na drie jaar van verliezen. Commerzbank verdiende met 865 miljoen euro ruim tweeënhalf keer zoveel. Op de aandelenbeurzen zijn de koersen van de banken sinds begin vorig jaar gehalveerd.

De hoop van de regering lijkt erop gevestigd dat beide banken er samen wel bovenop komen, maar critici zijn daar niet zo zeker van. De vakbonden en het personeel van de banken zijn vooralsnog tegen een fusie, omdat die mogelijk duizenden mensen hun baan kost.