Invloed sociale media in campagne nog beperkt, tv heeft meer impact

Wie vandaag of morgen de straat opgaat komt ze vast tegen: flyerende mensen met een kleurig t-shirt. Vlak voor de verkiezingen gaan honderden vrijwilligers de straat op om mensen op te roepen te gaan stemmen, het liefst natuurlijk op hun partij.

Maar ook binnen voor de buis, achter je scherm of op je telefoon kun je in de campagne belanden. Steeds meer worden partijen op sociale media actief. Volgens onderzoekster Sanne Kruikemeier van de Universiteit van Amsterdam kunnen partijen er ook niet meer omheen, alleen al omdat jongeren, de kiezers van de toekomst, zich voornamelijk informeren via sociale media.

Volgens Kruikemeier wordt de boodschap via sociale media ook steeds persoonlijker. "Er ligt veel nadruk op individuen. Dat zijn bij deze Statenverkiezingen toch vaak weer de bekende kopstukken, omdat ze al stem en gezicht aan een partij geven."

Maar hoe groot zijn de effecten eigenlijk van deze online campagne? Nog niet zo groot, denkt Kruikemeier. De universiteit deed onderzoek naar de relatie tussen online campagnes en het aantal voorkeurstemmen. Daaruit blijkt dat de invloed van de persoonlijke boodschappen nog relatief klein is.

Targetten

"De impact van televisie is nog altijd vele malen groter", aldus Kruikemeier. Een veel gebruikte strategie is het gericht versturen van boodschappen, het zogeheten targetten. "Daarbij wordt een specifieke boodschap naar een specifieke groep mensen gestuurd".

Al is de invloed van online campagnes vooralsnog klein, Kruikemeier wijst er wel op Amerikaans onderzoek dat laat zien dat targetten in sommige gevallen mobiliserend kan werken.

Alle partijen zijn actief op sociale media. Het publiek voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld Forum voor Democratie wordt online uitgenodigd. De partij is ook zeer actief met bijvoorbeeld het oproepen van mensen tot reacties op andere berichten.

Partijleider Baudet: "Wij proberen zo veel mogelijk mensen te ontmoeten." Maar de vraag of die strategie het succes van Forum voor Democratie in de peilingen verklaart is niet eenduidig te beantwoorden.