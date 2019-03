Familie van dader Christchurch 'verpletterd'

De familie van de verdachte van de aanslagen op moskeeën in Christchurch, Brenton Tarrant, is verpletterd door wat hij heeft gedaan. De grootmoeder van de Australische man zegt in een interview met de Australische nieuwszender 9News dat ze er met haar verstand niet bij kan wat er is gebeurd en dat ze geschokt is.

Marie Fitzgerald (81) vertelt in het interview dat haar kleinzoon toen hij op de middelbare school zat meer geïnteresseerd was in computergames en internet dan in meisjes. "Hij zat het grootste deel van zijn tijd te gamen. Ik geloof niet dat hij met meisjes omging, om van trouwen maar niet te spreken."

Niet meer zichzelf

Volgens Fitzgerald was Tarrant zwaar aangeslagen door de dood van zijn vader, die in 2010 aan kanker overleed. Hij vertrok naar Europa in de tijd van de eerste terroristische aanslagen door extremistische moslims. "Sinds die tijd is hij onherkenbaar veranderd."

Tarrant woonde de afgelopen jaren in Nieuw-Zeeland. Volgens de onderzoekers is hij de laatste twee jaar bezig geweest met het voorbereiden van de terroristische aanslag op de twee moskeeën.

Een jaar geleden kwam hij over voor de verjaardag van zijn zus, maar toen gingen er geen alarmbellen af, zegt zijn oma. "Toen was hij gewoon zichzelf. We hebben zitten kletsen en gegeten om de verjaardag te vieren. Nu voelt iedereen zich verslagen."

Politie helpen

De familie hoorde op het tv-nieuws over de aanslag, vertelt een oom van Tarrant, Terry Fitzgerald. "Eerst kon ik het niet geloven, maar toen zag ik zijn foto. Het klopt gewoon niet, dit is onherstelbaar."

Tarrants moeder en zus verblijven onder politiebewaking op een schuiladres. "We hebben zelfs geen telefonisch contact", zegt Marie Fitzgerald. De familie helpt de politie bij het onderzoek en probeert na te gaan hoe de plattelandsjongen kon veranderen in een terrorist.

De familie leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. "Verpletterd is het woord", zeggen oma en oom, "iets anders kan ik niet bedenken."