In Midden-Limburg zitten zo'n 25.000 huishoudens zonder water als gevolg van een storing in Herten, in de gemeente Roermond. Dat meldt de betrokken Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) Rond 09.45 uur viel de druk uit de waterleiding weg.

De waterstoring treft een groot deel van Roermond en Roerdalen. Monteurs zijn druk bezig om het defect te herstellen. Naar verwachting komt er rond 12.00 uur weer water uit de kraan in de getroffen regio.