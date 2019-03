Strijd tussen Spotify en Apple over macht van groot app-platform

Ruim een dag nadat Spotify de aanval inzette, heeft Apple gereageerd op de aanklacht: "Nadat Spotify de App Store jarenlang heeft gebruikt om snel te groeien, wil het bedrijf nu wel de lusten, maar niet de lasten." Apple stelt dat een deel van Spotify's verhaal niet klopt. Tegelijkertijd gaat het niet specifiek in op de positie van zijn eigen muziekdienst Apple Music. Ook wijst het erop dat er een zaak tussen Spotify en artiesten loopt over betalingen. De woordenstrijd is begonnen, zogezegd.

Een gigantisch platform

Toen de App Store in 2008 werd aangekondigd waren er 500 apps te vinden, dat is gegroeid tot 2 miljoen apps nu. Daarmee is het een gigantisch en belangrijk app-platform geworden. Er is een ware industrie ontstaan die een nieuwe economie heeft gecreëerd. Daar heeft Spotify, net als andere online diensten, enorm van kunnen profiteren. En ook voor Apple is het tegenwoordig een zeer belangrijke bron van inkomsten.

En niet alleen Apples App Store heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, maar ook die van Google. Die werd een paar maanden later in 2008 gepresenteerd en bedient een nog veel grotere groep gebruikers (pakweg 70 procent van de markt in Europa). Maar in de blogpost van Ek wordt er niet over de zoekgigant gesproken. Volgens een bron bij Spotify biedt de internetgigant de muziekdienst wel voldoende opties.