Wekdienst 17/3: vredesmanifestatie op de Dam en politici weer het land in

Wat heb je gemist?

Bij het bergen van de slachtoffers in twee moskeeën in Christchurch is gebleken dat er niet 49 maar 50 doden zijn. 34 mensen worden nog in het ziekenhuis behandeld als gevolg van de terreuraanval. Twaalf van hen verkeren nog in kritieke toestand, onder wie een kind van vier.

De lichamen van de overledenen gaan vanaf vandaag terug naar de families. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland verwacht dat alle lichamen uiterlijk woensdag bij de familie zullen zijn.

Inwoners van Christchurch laten zien dat saamhorigheid het wint van haat door een spontane inzamelingsactie van halal voedsel voor families van slachtoffers: