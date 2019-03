Man opgepakt voor liquidatie maffiabaas New York

In New Jersey is een 24-jarige man opgepakt voor de liquidatie van maffiabaas Francesco Cali. De leider van de Gambino-familie werd donderdag voor zijn woning in Staten Island doodgeschoten. De gearresteerde Anthony Camello wordt verdacht van moord.

Volgens de politie is op camerabeelden te zien hoe Camello na een kort gesprek twaalf kogels op Cali afvuurt. Tien daarvan hebben de maffiabaas geraakt. Kort daarvoor zou de verdachte met zijn pick-uptruck de auto van Cali hebben geramd, vermoedelijk om hem het huis uit te lokken.

Weinig details

Een New Yorkse politiechef zei dat er verder nog veel onduidelijk is. Zo wordt het motief van de schutter nog onderzocht en is het moordwapen nog niet gevonden.

Cali werd afgelopen donderdag doodgeschoten. De laatste keer dat er een maffiabaas werd geliquideerd in New York was in 1985. Wel werd in oktober vorig jaar een lid van een andere misdaadfamilie, Bonanno, doodgeschoten. Hij wachtte toen in zijn auto op een kop koffie.