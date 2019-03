Zeker 42 doden in Indonesië door overstromingen

Bij plotselinge overstromingen in de Indonesische provincie Papoea zijn zeker 42 mensen om het leven gekomen. Dat melden de reddingsautoriteiten aan persbureau Reuters en het Indonesische staatspersbureau Antara. Eerder werden drie doden gemeld. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval, die het meest oostelijke gedeelte van Indonesië gisteren heeft getroffen. De doden vielen in de buurt van de provinciehoofdstad Jayapura. Hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

Modderpoelen

Op beelden die de Indonesische rampenbestrijdingsdienst BPNB op sociale media heeft verspreid, is te zien hoe het water met hoge snelheid door straten in de buurt van Jayapura stroomt.

Ook is op beelden te zien dat straten door de plotselinge overstromingen zijn veranderd in modderpoelen. Gebouwen zijn verwoest en veel afval is meegesleurd.