Dodental terreuraanslag Christchurch geen 49 maar 50

Bij het bergen van de slachtoffers in twee moskeeën in Christchurch is gebleken dat er niet 49 maar 50 doden zijn. Dat heeft de politie in Nieuw-Zeeland bekendgemaakt. Tientallen slachtoffers van de terreuraanslag worden nog in het ziekenhuis behandeld aan schotwonden. Het jongste slachtoffer is 2 jaar oud.

Vrijdag opende een terrorist het vuur op weerloze moskeegangers. Bij de eerste aanslag, op de Al Noor-moskee, vielen verreweg de meeste doden. De andere mensen stierven bij een daaropvolgende aanslag op een moskee in de buitenwijk Linwood, en op weg daarnaartoe.

De verdachte is de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant. Hij is voorgeleid in een rechtbank in Christchurch, waar zijn proces op 5 april begint. Tot die tijd blijft hij in voorarrest. Hij wordt verdacht van moord. De politie heeft laten weten dat daar de komende weken nog meer aanklachten bij zullen komen. Zijn familie helpt bij het politieonderzoek.

Manifest

Tarrant plaatste voor de aanslag een manifest waarin hij zijn plannen en extreemrechtse gedachten uiteenzet. Dit manifest stuurde hij enkele minuten voor zijn terreurdaad ook naar premier Ardern en zeventig andere geadresseerden, voornamelijk politici en media.

Hij filmde zijn terreurdaad en verspreidde dat materiaal live op sociale media. Hij werd na de tweede moskee gestopt door de politie, maar wilde de aanslag nog voortzetten, maakte de Nieuw-Zeelandse premier Ardern eerder bekend.

De politie denkt dat Tarrant alleen opereerde. Twee andere verdachten die werden aangehouden na de terreurdaad, hadden daar niets mee te maken, zegt de politie. Een man zit wel nog vast voor wapenbezit.