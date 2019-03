Frankrijk bestrijdt olievlekken in Golf van Biskaje na zinken vrachtschip

Frankrijk is met vier schepen bezig drie olievlekken op zee te bestrijden na de schipbreuk van het Italiaanse containerschip Grande America in de Golf van Biskaje. Het vrachtschip verging dinsdag op ruim 300 kilometer afstand van La Rochelle en brandde drie dagen voor het zonk. Sindsdien lekt het containerschip zware stookolie, het had 2200 liter olie in de brandstoftanks.

Donderdag werden de eerste twee kilometerslange olievlekken ontdekt en vandaag kwam daar een nieuwe, kleinere vlek bij. Die is zo'n 4,5 kilometer lang en 500 meter breed.

Gevaarlijke stoffen

Frankrijk wil voorkomen dat de olie de westkust bereikt, iets wat de komende dagen zou kunnen gebeuren. Vanaf schepen wordt de olie opgepompt. Het werk wordt bemoeilijkt door harde wind en een ruige zee. Maandag komt een schip uit Spanje helpen bij het werk.

Het schip had naast 365 containers meer dan 2000 auto's aan boord. Sommige containers bevatten gevaarlijke stoffen die waarschijnlijk zijn verbrand.