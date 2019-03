Twee Nederlandse militairen gewond geraakt in Afghanistan

Twee Nederlandse militairen zijn gisteren in Afghanistan gewond geraakt toen het gepantserde voertuig waarin ze zaten op zijn kant belandde. Een van hen wordt overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De ander liep een kneuzing op en blijft bij de collega's in Afghanistan, meldt het ministerie van Defensie.

De twee werden in eerste instantie behandeld in een Duits hospitaal in de buurt.

De militairen trainden met drie collega's van het force-protectionpeloton op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif. Dat peloton zorgt voor veilig vervoer van Nederlandse adviseurs in Afghanistan en beveiligt locaties.

De militairen oefenden met nachtzichtapparatuur toen de Duitse Dingo kantelde. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er precies is misgegaan.