Identificatie slachtoffers Ethiopische crash kan half jaar duren

De identificatie van de slachtoffers van de neergestorte Ethiopische rampvlucht ET302 kan nog een half jaar duren. Dat heeft Ethiopian Airlines bekendgemaakt. Veel van de 157 lichamen zijn onherkenbaar verminkt of grotendeels verkoold, dus identificatie moet via dna-onderzoek.

Nabestaanden hebben geen toegang tot de stoffelijke resten van hun geliefden. Om toch een uitvaart te kunnen houden heeft de vliegtuigmaatschappij hen grond van de rampplek aangeboden.

Van over de hele wereld zijn nabestaanden naar de rampplek toe gereisd. In een hotel in hoofdstad Addis Abeba, waar zij op kosten van de luchtvaartmaatschappij verblijven, kregen zij eerder al te horen dat er weinig over was van de lichamen van hun geliefden. Daarop ontstond consternatie over de identificatie en begrafenis van de lichamen.

Ceremonie

De aangeboden grond van de rampplek moet de onrust wegnemen. Ook staat er voor morgen een ceremonie gepland in de Holy Trinity-kathedraal in de hoofdstad, waar veel oud-leiders van het land zijn begraven.

Intussen is er nog weinig duidelijk over de oorzaak van de crash met de Boeing 737 Max 8, waarvan er in oktober ook al een neerstortte in Indonesiƫ. Wel is de Franse luchtvaartautoriteit begonnen met het bestuderen van de zwarte dozen.