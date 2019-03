Drukbezochte herdenkingsdienst Lotte van der Zee in Enschede

In Enschede zijn vandaag duizenden mensen naar de Grote Kerk gekomen om afscheid te nemen van de vorige week overleden Lotte van der Zee (20). Er waren dranghekken geplaatst op de markt om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. De onverwachte dood van het fotomodel en voormalig Miss Teen Universe vorige week leidde tot reacties uit het hele land.

In de kerk konden de ouders en andere naasten van de twintiger worden gecondoleerd. "De kracht om hier nu te staan komt vanuit Lotte", zei haar vader. "Ze was altijd tussen de mensen, iedereen hoorde erbij."

Zonnebloemzaadjes

Iedereen die de herdenkingsdienst bezocht, kreeg een zakje zonnebloemzaadjes, schrijft RTV Oost. De ouders van Lotte willen zo hun 'stralende' dochter herdenken. "Ze zeggen altijd: wat je zaait kun je oogsten en dat voelen wij nu echt", vertelt haar moeder. "We krijgen de liefde terug die Lotte gezaaid heeft."

"Ze was lief voor iedereen", vertelt haar vader. "Dit is voor haar. Met alle mensen, het licht en de kaarsen. We hopen ook Lotte zo te herinneren."

Na de herdenkingsdienst is de crematie van de jonge vrouw in besloten kring.

Hartstilstand

Lotte van der Zee kreeg tijdens haar skivakantie in Oostenrijk een hartstilstand. Daarna werd ze in een ziekenhuis in M√ľnchen twee weken kunstmatig in coma gehouden. Ze overleed vorige week.

Omdat ze zo jong was, is op last van de Duitse justitie onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.