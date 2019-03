Man en vrouw neergeschoten op straat in Amstelveen

In een woonwijk in Amstelveen zijn rond het middaguur twee mensen neergeschoten. Dat gebeurde in de straat De Grote Wielen in de wijk Westwijk. Mogelijk liggen er ook explosieven in de straat.

De slachtoffers raakten volgens de politie lichtgewond en waren nog aanspreekbaar. Volgens de politie was het een gerichte actie tegen een man en een vrouw uit hetzelfde gezin.

Getuigen zeggen tegen de lokale nieuwssite RTVA dat het om een vader en dochter gaat en dat ze met automatische wapens zijn beschoten, maar dat kan de politie niet bevestigen. De man zou in zijn been zijn geraakt, de dochter in de voet. Volgens omwonenden zijn de slachtoffers van Turkse komaf.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Omdat er mogelijk explosieven in de straat zijn achtergebleven, doet het Team Explosieven Verkenning onderzoek en is de omgeving afgezet.