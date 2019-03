Politie en relschoppers botsen voor Arc de Triomphe

Minder betogers

De gele hesjes betogen al vier maanden lang iedere zaterdag in heel Frankrijk tegen het neoliberale hervormingsbeleid van president Macron, de dure benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. De afgelopen weken nam het aantal betogers met gele hesjes af.

Voor vandaag is opgeroepen om in groten getale naar Parijs te komen, om te laten zien dat het ongenoegen nog altijd bestaat. Ook is het vandaag de laatste dag dat gele hesjes-kopstuk van het eerste uur Éric Drouet meedoet met de protesten.

Minister van Binnenlandse Zaken Castaner zei vanmorgen dat 1500 "extreem gewelddadige oproerkraaiers" zich onder de demonstranten hebben gemengd. "Ze willen chaos scheppen in Parijs." Hij verzekerde iedereen dat de politie ontsporingen stevig zal aanpakken.

De protesten vallen samen met de laatste dag van het nationale debat over het ongenoegen onder de bevolking. Macron riep de debatten, die overal in Frankrijk zijn gehouden, in het leven in reactie op de protesten van de gele hesjes. Ook kondigde hij in januari aan 8 tot 10 miljard euro vrij te maken voor het verhogen van de lonen van de minst verdienende Fransen en de gepensioneerden.