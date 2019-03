Saamhorigheid wint van haat in Christchurch: 'Vreselijk als je niets kunt doen'

"We besteden zo min mogelijk aandacht aan degene die dit heeft gedaan." Dat zegt de Nederlandse Norma Kloosterman een dag na de aanslagen in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Het is vooral verdriet en het gevoel van saamhorigheid dat overheerst. "Haat met haat maakt weinig uit. Daar zijn de meeste kiwi's het wel over eens."

Het is vandaag druk en stil tegelijk op straat, schetst Kloosterman die al bijna vijftien jaar in Christchurch woont. Veel mensen praten met elkaar en delen hun verdriet. Ieder op zijn of haar eigen manier. "Je gaat door allerlei emoties", vertelt ze. "Toen ik in de auto zat om boodschappen te doen, heb ik zitten vloeken. En vanochtend had ik een huilbui. Dat luchtte eigenlijk wel lekker op."

Veel mensen willen iets doen. En overal in de stad zijn initiatieven om in actie te komen. "Het is vreselijk als dit soort dingen gebeuren en je niets kunt doen", zegt de Nieuw-Zeelandse Sarah Ioannou. Bij de fish and chips-winkel van haar tante houdt ze een inzamelingsactie van halalvoedsel, om de families van slachtoffers en andere betrokkenen waar mogelijk een beetje te ontzien.

Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep van Sarah Ioannou: