Justitie Italië onderzoekt dood 'bunga-bunga'-model

Justitie in Italië heeft een onderzoek geopend naar de doodsoorzaak van een Marokkaans model dat jaren geleden geregeld de zogenoemde bunga-bungafeestjes van oud-premier Berlusconi bezocht. De 33-jarige Imane Fadil overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan, waar ze werd behandeld voor hevige pijn in de maag. Haar dood is gisteren bekendgemaakt.

Rond haar ziekenhuisopname vertelde Fadil haar vrienden en haar advocaat dat ze vreesde dat ze was vergiftigd. Volgens het Openbaar Ministerie in Milaan hebben artsen de doodsoorzaak nog niet kunnen vaststellen, hoewel Fadils medische geschiedenis getuigt van "een aantal afwijkingen". Italiaanse media melden dat er in Fadils bloed een mengsel van radioactieve stoffen is gevonden.

Getuige in proces Berlusconi

In 2012 trad Fadil op als getuige in een rechtszaak tegen Berlusconi; de oud-premier was aangeklaagd wegens het betalen voor seks met een minderjarige prostituee. Ze vertelde in de rechtszaal gedetailleerd over de gang van zaken op de seksfeestjes van Berlusconi, die bekend werden onder de naam bunga-bungaparty's.

Berlusconi werd aanvankelijk veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken omdat hij volgens de rechter niet had kunnen weten dat de prostituee minderjarig was. Later werd Berlusconi opnieuw vervolgd omdat hij de vrouwelijke gasten op de seksfeestjes zwijggeld zou hebben betaald. Fadil zou geen geld van Berlusconi hebben gekregen.

Volgens de Italiaanse pers was Fadil bezig met een boek over haar ervaringen bij de omstreden feesten van Berlusconi. Het OM zou een kopie van het manuscript in bezit hebben.