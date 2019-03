Cursus moet chaos en onrust bij stemmen tellen tegengaan

Een zaaltje in het stadskantoor is ingericht als stemlokaal. Twee rijen tafels staan keurig evenwijdig aan elkaar opgesteld. Links worden alle stembiljetten gesorteerd van de partijen met een oneven nummer, rechts die met een even. De stemmentellers geven de stembiljetten als emmertjes water aan elkaar door en halen er alleen de biljetten uit van de twee of drie nummer waar ze bij staan. Mensen lopen nauwelijks door elkaar.

"Veel onnodige bewegingen van mensen die elkaar in de weg lopen, haal je er op deze manier uit", is al snel de ervaring van een van de cursisten. "Dit gaat echt tijd schelen en ik denk dat het foutlozer is", voegt hij eraan toe.