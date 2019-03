Treinreiziger aangehouden na wurgpoging conducteur

Politieagenten hebben gistermiddag op station Alphen aan den Rijn een treinreiziger aangehouden die kort tevoren in de trein twee conducteurs had aangevallen. De 39-jarige man probeerde daarbij een van de conducteurs te wurgen.

Nadat ze waren gealarmeerd posteerden de agenten zich op het station om de man aan te houden. Direct bij het openen van de treindeuren belaagde de verdachte ook de agenten. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. De agenten gebruikten pepperspray en de wapenstok om hem in de boeien te slaan.

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en was vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Hij had inbraakwerktuigen bij zich en waarschijnlijk ook drugs.

De man is vastgezet. De agenten en de conducteurs hebben aangifte tegen hem gedaan. Hoe het met de conducteur gaat is nog onduidelijk.