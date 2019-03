Man uit Hoogvliet verdacht van doden 8-jarige dochter

Een 41-jarige man uit Hoogvliet is gisteravond aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis. De man wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter te hebben omgebracht, vermoedelijk in het ziekenhuis.

De politie doet momenteel onderzoek in het ziekenhuis en bij de woning van de verdachte. Er is nog veel onduidelijk. De man wordt verhoord.

De man was volgens de politie al eerder op de avond in het ziekenhuis. Toen de man het ziekenhuis met zijn dochter weer had verlaten trok jeugdbescherming aan de bel. De organisatie maakte zich ernstig zorgen over het welzijn van het meisje. Om 21.30 uur meldde de vader zich weer bij het ziekenhuis. Hij vertelde het personeel waar zijn dochter was. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten. Het meisje is overleden.