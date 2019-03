Bijna-botsing tussen twee treinen bij station Castricum

Bij station Castricum is vanavond een intercity bijna op een defecte stilstaande spits-intercity gebotst. "Dit mag niet gebeuren. Gelukkig werkte het veiligheidsprotocol goed en zijn er geen ongelukken gebeurd", zegt een NS-woordvoerder.

Bij het station stond de spits-intercity met daarin een onbekend aantal reizigers stil vanwege kapotte deuren. De intercity van Maastricht naar Alkmaar kwam aanrijden op hetzelfde spoor, dat normaal gesproken vrij zou zijn, maar nu dus bezet was.

"Vanwege de stilstaande trein stond het sein nu op rood in plaats van op groen. Mogelijk zag de machinist te laat dat de situatie anders was dan anders. De machinist is enorm geschrokken."

Geëvacueerd

Bij een rood sein remt de trein automatisch en krijgt de machinist signalen zodat hij ook nog handmatig kan ingrijpen. Deze automatische treinbeïnvloeding (ATB) trad in werking en de intercity kwam op zo'n 15 meter afstand tot stilstand. Alle 350 reizigers die erin zaten, werden geëvacueerd.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt de zaak.