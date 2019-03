Tien jaar cel voor alarmspecialist die bejaarde kluisroofbende Londen leidde

De leider van een bende dievoor miljoenen aan juwelen uit een Londens kluizengebouw heeft gestolen, krijgt tien jaar cel. De 58-jarige alarmspecialist Michael Seed wist na de grootste roof in de Britse geschiedenis als enige dief te ontkomen.

"Hij was het enige groepslid met de technische kennis om complexe alarmsystemente kraken", zei de openbaar aanklager in een Londense rechtbank.

Seed, die Basil wordt genoemd, bleef drie jaar uit handen van de politie. Vorig jaar werd hij opgepakt in zijn flat in Noord-Londen. Daar werden ook signaalblokkers voor alarmen gevonden en gestolen voorwerpen, zoals juwelen en goudstaven.

Boren

Vijf andere daders kregen in 2016 zes en zeven jaar opgelegd. De groep mannen drong tijdens de paasdagen van 2015 een kluisjesbedrijf binnen in het juwelendistrict Hatton Garden en boorde in de kelder twee dagen lang met zware machines door muren en een betonnen kluisdeur. In totaal braken ze meer dan zeventig kluisjes open.

De buit bestond uit goud, juwelen en geld met een totale waarde van omgerekend 16 miljoen euro. De mannen brachten de waar naar buiten in kliko's en tassen, zonder dat ook maar iemand iets merkte. De dieven konden vrij snel opgespoord en gearresteerd worden.