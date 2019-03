Burgemeesters leven mee met slachtoffers Christchurch

Op de Dam in Amsterdam is een wake om de slachtoffers van de aanslag in Christchurch te herdenken. Het is een initiatief van het 21 maartcomité, een organisatie die zich inzet tegen racisme en discriminatie.

Zo'n 300 mensen hebben zich via Facebook aangemeld voor de wake die van 18.00 tot 19.00 uur is gepland, maar enkele tientallen mensen zijn op de wake afgekomen.

Tijdens de bijeenkomst sprak onder meer de Amsterdamse wethouder Groot Wassink. Woordvoerder van het comité Abdul Menebhi zegt zich zorgen te maken over het gevaar van terroristische acties. "Hoe kunnen we dit soort incidenten voorkomen? Mensen hebben angst." Hij wijst op geweld tegen moskeeën in Nederland in Enschede, Den Haag, Leiden en Amsterdam.

Nog veel onduidelijk

Bij de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch zijn zeker 49 mensen omgekomen. Er is nog veel onduidelijk over wat er gebeurd is. Een man, die via een pamflet zijn extreemrechtse sympathieën bekendmaakte, opende het vuur in een van de moskeeën en doodde daar tientallen mensen. Even later werden 8 mensen gedood in een moskee verderop in de stad. Het is niet bekend of dat dezelfde schutter was.

Media in Nieuw-Zeeland melden dat de schutter bij de tweede moskee werd tegengehouden door moskeegangers, die mogelijk zijn wapen hadden afgepakt en terugschoten, maar die berichten zijn niet bevestigd.

De verwachting is dat er later vanavond, als het in Nieuw-Zeeland dag is, meer feiten naar buiten worden gebracht door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten.