Misbruikverdachte Charly T. is terug in Nederland

De van aanranding verdachte scholier Charly T. is weer terug in Nederland. Dat bevestigt zijn advocaat aan NH Nieuws. Ze benadrukt dat de 17-jarige jongen en zijn familie nu vooral behoefte hebben aan rust.

T. zat sinds augustus vast in een gesloten jeugdinrichting in Spanje, nadat twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar hem hadden beschuldigd van misbruik.

Dinsdag mocht de jongen de inrichting verlaten, maar hij is nog steeds verdachte. Aan zijn voorlopige vervroegde vrijlating zijn geen voorwaarden gesteld, waardoor hij terug kon naar Nederland.

Wodka aan het zwembad

T. werd gearresteerd na een afspraak met de twee meisjes bij het zwembad van een Spaans bungalowpark. Alle drie waren daar op dat moment met hun families voor vakantie. Op de ochtend van zijn vertrek ontmoette de 17-jarige jongen de meisjes voor een afscheid. Het drietal dronk een complete fles wodka leeg, daarna volgde een vrijpartij.

Er volgde een aangifte van misbruik. In de opnames van het verhoor met de meisjes zegt alleen het jongste meisje dat ze zich het misbruik kan herinneren. De ander zegt het niet meer zeker te weten.

Het Openbaar Ministerie in Spanje heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist plus een jaar onder toezichtstelling. De uitspraak is waarschijnlijk volgende week.