Brownies gestolen uit winkel Heel Holland Bakt-finalist

Dieven hebben ingebroken in de bakwinkel van een van de finalisten van Heel Holland Bakt van vorig jaar. Ze haalden de zaak van Marjolein van Till in Ameide overhoop en namen haar telefoonoplader en brownies mee.

Op Instagram schrijft Van Till dat er geen grote of waardevolle spullen zijn meegenomen. Ze is wel verdrietig dat er nog voor de officiële opening van de winkel al is ingebroken. "Veel rommel en kapotte deuren, maar vooral het gevoel. Mijn plekje waar ik samen met anderen zo hard voor werk, opengebroken en overhoop gehaald."

Tegen RTV Utrecht zegt ze dat ze alweer aan het bakken is, zodat de bestellingen van morgen geleverd kunnen worden.