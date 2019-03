Frankrijk haalt jonge IS-kinderen terug uit Syrische kampen

Frankrijk heeft meerdere jonge kinderen uit kampen in Noordoost-Syrië op laten halen. De kinderen zijn wezen van IS'ers of waren alleen in de kampen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is niet bekend wat de link met Frankrijk is van de kinderen, die vijf jaar of jonger zijn. Ze worden onderzocht door artsen en psychologen en "hun naasten worden geïnformeerd". Het ministerie bedankte de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) voor de samenwerking.

Het zou om vijf kinderen gaan. De regering herhaalde dat volwassen burgers die zich bij IS hebben aangesloten, moeten blijven waar zij zijn om daar berecht te worden.

Van de Europese IS'ers komen de meesten uit Frankrijk. Europese landen worstelen met de vraag wat ze aanmoeten met IS-strijders en hun families die in Koerdische kampen zitten. De Koerden willen graag dat zij naar hun land van herkomst gaan. Nederland haalt niet actief IS-kinderen uit dit soort gebieden terug.