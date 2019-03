Verontwaardiging om 'stevige column' over Urk, burgemeester overweegt aangifte

Het is niet bekend of en hoeveel aangiftes bij de politie zijn binnengekomen.

De gemeente is bekend met de ophef op sociale media, die begon met de oproep van een inwoner van Urk om aangifte te doen. "We hebben kennisgenomen van de column, een stevige column waarin Urk veel nare dingen wordt toegewenst", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Naar aanleiding van de column heeft de burgemeester contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. We zijn aan het onderzoeken of we juridische stappen kunnen nemen."

"We begrijpen dat er zoiets als persvrijheid en vrije meningsuiting bestaat, maar we willen toch uitzoeken of de grenzen daarvan in dit geval zijn overschreden", zegt de woordvoerder.