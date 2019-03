Klimaatmars Maastricht trekt zo'n 3000 jongeren

Zo'n 3000 jongeren demonstreerden vandaag in Maastricht om aandacht te vestigen op klimaatproblemen. De groep liep van het Vrijthof door de binnenstad.

De organisatie was in handen van het Maastrichtse Klimaat Actie Netwerk. Mede-organisator van deze tocht was de Maastrichtse studente Delphine de Potter. Zij is al jaren actief met klimaatbewust leven. Zo heeft ze bewust geen auto, gebruikt spaarlampen, koopt geen etenswaren in plastic verpakkingen en doucht (kort) met koud water, schrijft 1Limburg.

Gisteren was er een klimaatmars in Amsterdam. De allereerste demonstratie rond dit thema was 7 februari.