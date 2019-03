'Hamas en Israël bereiken akkoord om escalatie te voorkomen'

Israël en Hamas zijn volgens Palestijnse en Israëlische media akkoord gegaan met een staakt-het-vuren, bemiddeld door Egypte. De partijen gaan niet met elkaar om de tafel. Met de overeenkomst komt voorlopig een einde aan de luchtaanvallen over en weer sinds gisteravond.

Het akkoord volgt op een vergeldingsaanval van Israël op Hamas-doelen afgelopen nacht, nadat enkele uren daarvoor twee raketten waren afgevuurd vanuit Gaza op Tel Aviv. Een Egyptische delegatie was deze week nog in Gaza om een langdurig akkoord tussen Israël en Hamas te bemiddelen.

Gisteravond werd Tel Aviv bestookt met twee raketten, volgens het Israëlische leger afgevuurd vanuit Gaza. Daarop voerde het leger afgelopen nacht luchtaanvallen uit op honderd Hamas-doelen in Gaza. Na de twee raketten zijn volgens het leger nog een aantal raketten op Israëlische grensgemeenten afgevuurd. Het zou gaan om minstens vier raketten, waarvan er drie werden onderschept. Er vielen aan beide kanten geen doden.

"Dit patroon zie je elke keer", zegt NOS-correspondent Arlene Gelderblom. "Een uitwisseling van aanvallen gedurende een of twee dagen, gevolgd door een tijdelijke wapenstilstand die tot stand komt na bemiddeling van Egypte. Dat staakt-het-vuren is fragiel en kan zo weer afgelopen zijn."

'Raketaanval per ongeluk'

Een aanval op Tel Aviv gebeurt niet vaak: de laatste keer was dat het geval tijdens de Gaza-oorlog in 2014. Het Israëlische leger zegt vandaag dat de raketten uit Gaza vermoedelijk "per ongeluk" door lagere Hamas-leden en zonder medeweten van het Hamas-bestuur zijn afgevuurd. Israël houdt de Hamas-beweging, die aan de macht is in de Gazastrook, verantwoordelijk voor alle aanvallen vanuit Gaza.

In de loop van de nacht werd nog een aantal raketten afgevuurd vanuit Gaza. Het is onduidelijk wie daarachter zitten. "Dat kan ook een andere groepering zijn geweest zoals islamitische jihad."

In april zijn er parlementsverkiezingen in Israël. Dat kan van invloed zijn geweest op de manier waarop Israël nu reageert, zegt Gelderblom. "Het kan zo zijn dat de Israëlische regering de rust wil bewaren voor de verkiezingen. Anderzijds voelt premier Netanyahu ook de druk dat hij hard moet ingrijpen in Gaza als het daar uit de hand loopt."

Protestmars afgezegd

De wekelijkse protestmars bij de grens tussen Gaza en Israël is vandaag afgezegd om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Sinds 30 maart 2018 wordt er langs de grens tussen de Gazastrook en Israël wekelijks op vrijdag gedemonstreerd tegen de slechte leefomstandigheden in Gaza.

Het aantal demonstranten loopt wekelijks uiteen van enkele honderden tot vele duizenden. Vorig jaar kwamen bij de protesten, die samen de 'Mars van de Terugkeer' worden genoemd, 189 betogers om en ruim 6000 raakten gewond.

De organisatoren van de protesten zeggen dat op 30 maart, als het een jaar geleden is dat de demonstraties begonnen, een grote betoging gepland staat. "Het is afwachten of dat goed zal gaan. Het hangt erg af van hoeveel mensen erop afkomen en wat de reactie van Israël zal zijn."