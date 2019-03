Máxima mist NL Doet door kleine medische ingreep

Koningin Máxima heeft een kleine medische ingreep ondergaan en is daardoor vandaag niet bij de vrijwilligersactie NL Doet. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het om een geplande ingreep. Máxima is afgelopen week behandeld en moet nog even rust houden.

Om wat voor ingreep het gaat, heeft de RVD niet bekendgemaakt. In november moest Máxima rust houden vanwege gezondheidsklachten. Toen had ze last van een darminfectie.

Máxima doet ieder jaar mee met NL Doet. Op die dag steken vrijwilligers massaal de handen uit de mouwen. Vorig jaar bijvoorbeeld maakten Máxima en koning Willem-Alexander een lunch voor ouderen in Pijnacker.

Vandaag hielp prinses Beatrix mee in Huizen. Ze ging daar naar de opslag van het instrumentendepot, waar ze zich verdiepte in het onderhoud van blaasinstrumenten. Prins Constantijn was ook in Huizen.