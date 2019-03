Dijkdoorbraak door overvolle sloot, oprit Hunebed Highway dicht

Een dijk langs de N34 bij Borger in Drenthe is doorgebroken. De oprit naar de Hunebed Highway stond hierdoor enige tijd blank en was afgesloten voor verkeer.

Het water kwam uit een hoger gelegen sloot. De brandweer heeft de waterplas weggepompt. De wal zal in eerste instantie provisorisch met klei worden gedicht.

"De bovenliggende sloot was door de regen van de afgelopen dag vol komen te staan", zegt gedeputeerde Henk Brink tegen RTV Drenthe. De oorzaak van de doorbraak is nog niet duidelijk. Hij kan ook niet meer worden achterhaald, omdat alles nu is opgeruimd.

Eerder werd gesuggereerd dat mollen de dijkdoorbraak hadden veroorzaakt. Onderzoek wijst echter uit dat er in de omgeving geen molshopen te vinden zijn. De provincie gaat ervan uit dat de doorbraak een eenmalig voorval is.

De komende tijd zal een inspecteur van het waterschap Drents Overijsselse Delta wel het talud met de hoger gelegen sloot controleren.